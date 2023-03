Imprese: Ranzo (Avio), 2022 record per ordini arrivati e crescita cassa netta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 ha segnato il volo inaugurale di successo di Vega C e la prima serie di test a terra del nostro nuovo motore a ossigeno liquido e metano M10. “Il 2022 è stato anche un anno record per gli ordini arrivati e la crescita della cassa netta”. Lo dichiara l’Amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, commentando i risultati al risultati dell’esercizio 2022. “Dal punto di vista operativo abbiamo sofferto dell’imponente aumento dei costi energetici e purtroppo anche dell’anomalia nella seconda missione di Vega C. In questo contesto Avio ha comunque rispettato gli obiettivi definiti nella guidance e ha aumentato il backlog degli ordini al record di oltre 1 miliardo di euro garantendo così una migliorata visibilità sulle attività operative dei prossimi anni”, sottolinea Ranzo, che aggiunge: “Inoltre, nella giornata odierna Avio ha siglato due importanti contratti di sviluppo per la prossima generazione di lanciatori a ossigeno liquido e metano. Ulteriori ordini per Vega C sono attesi per il 2023. Il portafoglio ordini e la cassa solidi e in crescita garantiscono piena visibilità nei prossimi anni, permettendo ad Avio di guardare al futuro con fiducia”. (Rin)