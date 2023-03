Usa: nuove misure per contrastare elusione sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta intensificando gli sforzi tesi a contrastare i soggetti che agevolano l'elusione delle sanzioni imposte alla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Lo riferisce la stampa Usa, che cita Andrew Adams, a capo di un nuova squadra speciale del dipartimento di Giustizia Usa denominata "KleptoCapture". "Credo che sanzionare i facilitatori possa essere piuttosto efficace", ha dichiarato il funzionario, definendoli "mediatori professionisti per l'evasione delle sanzioni". Secondo un recente rapporto del dipartimento del Testo Usa, le sanzioni imposte alla Russia hanno comportato il congelamento di beni e fondi per oltre 58 miliardi di dollari a livello globale. Adams ha dichiarato che KleptoCapture punta a superare gli ostacoli legali e a sequestrare beni congelati come yacht e altre proprietà di cittadini russi, e a rivenderle per poi consegnare i proventi all'Ucraina. La task force "ha avuto successo nel collaborare col Congresso e con figure dell'esecutivo, ottenendo autorizzazioni per trasferire alcuni fondi sequestrati al dipartimento di Stato". La scorsa settimana il governo degli Stati Uniti ha riferito che intende "spianare la strada" al trasferimento all'Ucraina di 5,4 miliardi di dollari sequestrati a soggetti russi sottoposti a sanzioni. (Was)