Usa: DeSantis, Ucraina "ci distoglie dai nostri problemi più pressanti"

- Difendere l'Ucraina dall'aggressione della Russia non è un interesse vitale degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il governatore della Florida Ron DeSantis, ritenuto uno tra i più probabili candidati del Partito repubblicano alle elezioni presidenziali del 2024. "Gli Stati Uniti hanno numerosi interessi nazionali vitali: mettere in sicurezza i confini, far fronte alla crisi di prontezza delle forze armate, conseguire la sicurezza e l'indipendenza energetica, tenere sotto controllo il potere economico, culturale e militare del Partito comunista cinese", ha dichiarato il governatore. "Farci coinvolgere ulteriormente in una disputa territoriale tra l'Ucraina e la Russia non è uno di questi interessi", ha detto DeSantis rispondendo a un questionario sul conflitto in Ucraina inviato dall'emittente televisiva "Fox News" a tutti i potenziali candidati repubblicani alla presidenza Usa. DeSantis ha ricalcato la posizione del presidente repubblicano della Camera McCarthy, accusando l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden di aver concesso all'Ucraina "un assegno in bianco". Secondo il governatore, l'obiettivo gli Stati Uniti in Ucraina dovrebbe essere "la pace", ma inviare truppe o sistemi avanzati come aerei da combattimento F-16 e missili a lungo raggio" rischierebbe di coinvolgere esplicitamente gli Stati Uniti in un conflitto e trascinarci in una guerra calda tra le due maggiori potenze nucleari globali". (Was)