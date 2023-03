© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 50enne italiano allunga la lista degli omicidi a Roma. L'uomo è stato ucciso questa sera poco dopo le 19.30 a colpi di pistola. I proiettili lo hanno attinto al torace uccidendolo in pochi minuti mentre era in una stazione di servizio in via Dei Ciceri. Indagano gli agenti della questura di Roma. Si tratta del terzo omicidio a Roma in pochi giorni (Rer)