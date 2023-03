Brasile: ministro Finanze, nonostante turbolenza c'è spazio per tagliare tassi interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le turbolenze internazionali, dovute al recente fallimento della banca statunitense Silicon Valley Bank (Svb), in Brasile grazie alla solidità del sistema bancario c'è spazio per tagliare il tasso di interesse di riferimento. Lo ha detto il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, nel corso di un evento organizzato dal quotidiano "Valor Economico". "Il fallimento della Svb avrà effetto nel mondo intero. Siamo in un momento di turbolenza internazionale. Nonostante ciò in Brasile, a differenza di molti altri Paesi del mondo, abbiamo lo spazio che, adottando le misure che stiamo adottando, ci permette di tagliare i tassi di interesse e rilanciare l'economia", ha affermato. "L'inflazione morde e bisogna preservare il potere d'acquisto del lavoratore, ma le proiezioni rimangono buone. Se armonizziamo la politica fiscale e monetaria, siamo in grado di salpare", ha detto Haddad. (segue) (Brb)