Australia: premier Albanese, governo vuole rafforzare capacità difensive nazionali

- Il governo australiano è determinato ad investire nel rafforzamento delle sue capacità difensive ma anche nel promuovere la sicurezza rafforzando i rapporti nella regione. Lo ha affermato il primo ministro australiano, Anthony Albanese, intervenendo alla cerimonia organizzata per annunciare l’acquisto di tre sottomarini a propulsione nucleare da parte di Canberra. Per la prima volta in 65 anni e per la seconda volta nella storia, gli USA condividono la loro tecnologia nucleare, ha detto Albanese, ringraziando anche il Regno Unito per la cooperazione sui sottomarini a propulsione nucleare. La flotta di sottomarini “sarà una capacità sovrana dell’Australia, sotto il comando della marina australiana e costruita dai cantieri australiani”, ha sottolineato Albanese. (Res)