Difesa: Sunak, patto Aukus rafforzerà legami di sicurezza tra Regno Unito, Usa e Australia

- Il patto Aukus rafforzerà i legami di sicurezza e difenderà i valori di libertà e democrazia. Lo ha affermato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, intervenendo alla cerimonia organizzata a San Diego per annunciare l’acquisto di tre sottomarini a propulsione nucleare da parte dell’Australia. Negli ultimi mesi le sfide globali sono aumentate, creando “pericolo, disordine e divisioni”. Di fronte a queste minacce, è fondamentale il rafforzamento dei legami e delle capacità difensive, ha rilevato Sunak, sottolineando gli investimenti annunciati oggi dal Regno Unito. Per il primo ministro bisogna continuare anche a sostenere l’Ucraina, in questa prospettiva di rafforzamento militare dell’Occidente. Sunak ha evidenziato il ruolo dell’ingegneria britannica nel progetto per i sottomarini a propulsione nucleare che verranno consegnati all’Australia, ribadendo come vi sarà una completa interoperabilità con le flotte di Usa e Regno Unito, in un “partenariato forte”. (Rel)