Indo-Pacifico: Biden, con Australia e Regno Unito garantiamo la stabilità della regione

- La cooperazione tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia nel campo della sicurezza garantisce la libertà, la stabilità e la prosperità della regione indopacifica. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando a San Diego durante la cerimonia organizzata per annunciare la fornitura di sottomarini nucleari all’Australia. “Insieme continueremo a lavorare per creare un futuro che abbia alla base i nostri valori comuni”, ha detto. (Was)