Roma: Gualtieri, preoccupazione per omicidi in città, serve subito nuovo prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, esprime "grande preoccupazione per l’escalation criminale con il terzo omicidio a Roma nel giro di pochi giorni". In una nota Gualtieri chiede: "Si nomini subito il nuovo prefetto e si convochi urgentemente il comitato per l’ordine e la sicurezza per rafforzare gli interventi di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti”. (Rer)