Imprese: Avio, utile netto a 1,3 milioni di euro nel 2022, migliora posizione cassa netta

- L’utile netto di Avio nel 2022 è pari a 1,3 milioni di euro, in calo di 7,8 milioni di euro rispetto al 2021. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Avio, che ha esaminato e approvato oggi il progetto di bilancio di esercizio e presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. L’Ebitda adjusted pari a 28 milioni di euro (-26 per cento rispetto al 2021) e l’Ebitda reported pari a 21 milioni di euro (-29 per cento rispetto al 2021) sono in linea con la guidance per il 2022. La posizione di cassa netta migliora sostanzialmente a 74,4 milioni di euro (rispetto ai 57,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021) grazie al contributo di cassa derivante dalla performance operativa e agli anticipi relativi ai nuovi ordini. (Rin)