Difesa: sottomarini nucleari all’Australia, Biden arrivato in California per annuncio ufficiale

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato in California, dove parteciperà insieme ai premier di Regno Unito e Australia, Rishi Sunak e Anthony Albanese, ad una cerimonia organizzata per annunciare l’acquisto di tre sottomarini a propulsione nucleare da parte di Canberra. In una dichiarazione congiunta, i leader di Aukus, il patto di sicurezza trilaterale siglato dai tre Paesi nel settembre del 2021, hanno annunciato che la nuova classe di sottomarini Ssn-Aukus è stata sviluppata congiuntamente sulla base del design di nuova generazione appartenente al Regno Unito, incorporando anche le tecnologie fornite da Usa e Australia. Inoltre, Australia e Regno Unito inizieranno a produrre i nuovi sottomarini nei cantieri che si trovano sul territorio nazionale “entro la prossima decade”. Il personale civile e militare australiano lavorerà insieme alle Marine di Stati Uniti e Regno Unito a partire già da quest’anno, per ricevere l’addestramento necessario ad operare i nuovi sottomarini. (segue) (Was)