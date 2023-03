Difesa: sottomarini nucleari all’Australia, Biden arrivato in California per annuncio ufficiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi tre sottomarini nucleari di classe Virginia saranno inviati in Australia a partire dai primi anni della prossima decade, previa approvazione da parte del Congresso Usa. Le autorità australiane potranno anche decidere, in un secondo momento, di acquistarne altri due, portando il totale a cinque a seconda delle necessità. “Questo approccio è stato pensato per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture, delle competenze tecniche e del capitale umano australiano: fattori necessari per costruire e mantenere del tempo una flotta di sottomarini a propulsione nucleare”, si legge nella dichiarazione, in cui i tre Paesi ribadiscono il comune impegno agli standard internazionali in materia di non proliferazione nucleare. Nel documento viene anche sottolineato che la strategia consentirà al patto Aukus di rafforzare la presenza e il presidio della regione indopacifica, con effetti positivi sulla sicurezza e sulla stabilità internazionale. (segue) (Was)