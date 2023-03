Difesa: sottomarini nucleari all’Australia, Biden arrivato in California per annuncio ufficiale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I nostri Paesi continueranno a collaborare per rafforzare le rispettive competenze tecnologiche e industriali, a beneficio della sicurezza di tutto il mondo: crediamo in una comunità internazionale rispettosa dei diritti umani e dello stato di diritto, e il piano che annunciamo oggi consentirà di portare avanti questi obiettivi negli anni a venire”, si legge nel documento. Il nuovo sottomarino Ssn-Aukus sarà in dotazione alla Marina britannica nei primi anni del prossimo decennio, mentre la consegna del primo mezzo alla Marina australiana è in programma a partire dal 2040. Inoltre, gli Stati Uniti aumenteranno il numero di visite di sottomarini nucleari in Australia a partire già da quest’anno, per velocizzare il più possibile l’addestramento del personale australiano. Dal 2027, le autorità di Washington e Londra intendono anche stabilire una presenza permanente di sottomarini di classe Virginia e Astute nei pressi della città di Perth. (Was)