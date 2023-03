Usa: Biden, con Regno Unito e Australia a tutela della democrazia da oltre un secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Regno Unito e Australia sono alleati e legati da una visione e da valori comuni, che ci uniscono dall’Oceano atlantico all’Oceano pacifico. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando a San Diego durante la cerimonia organizzata per annunciare la fornitura di sottomarini nucleari all’Australia. “Si tratta di un passo avanti fondamentale per rafforzare la nostra alleanza, basata sul patto di sicurezza Aukus: insieme abbiamo raggiunto risultati che in pochi ritenevano possibili”, ha detto, aggiungendo che i tre Paesi hanno “difeso insieme la libertà e la democrazia per oltre un secolo”. La nostra leadership nella regione indopacifica, ha continuato, è una garanzia di stabilità e va a beneficio di tutto il mondo. (Was)