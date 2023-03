Imprese: Avio, portafoglio ordini a 1.014 milioni di euro nel 2022, ricavi a 357 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avio ha chiuso il 2022 con un portafoglio ordini record pari a 1.014 milioni di euro, in crescita del 16 per cento rispetto al 2022 e oltre le indicazioni di guidance (870-920 milioni di euro), grazie ad acquisizioni di ordini record nell’esercizio vicine a 500 milioni di euro. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Avio, che ha esaminato e approvato oggi il progetto di bilancio di esercizio e presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. I ricavi netti, pari a 357 milioni di euro, sono in aumento del 15 per cento rispetto all’esercizio precedente e leggermente superiori alla guidance per il 2022 (330-350 milioni di euro). (Rin)