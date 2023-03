© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende recarsi in visita nell’Irlanda del Nord nel prossimo futuro. Lo ha detto prima di un colloquio bilaterale con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, a San Diego, in California. “È mia intenzione”, ha detto ai giornalisti. (Was)