Russia-Nicaragua: Lavrov a colloquio con omologo Moncada, focus su rapporti bilaterali

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il suo omologo nicaraguense Denis Moncada hanno parlato al telefono per discutere di cooperazione commerciale ed economica. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in un comunicato. "I ministri hanno confrontato le note su aspetti importanti dello sviluppo del partenariato strategico bilaterale, anche in ambito commerciale ed economico. Hanno espresso il desiderio reciproco di approfondire la cooperazione nelle aree prioritarie", ha affermato il ministero dopo la conversazione, richiesta dal Nicaragua. (Rum)