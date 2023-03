Usa: indagini su crimini finanziari di Trump, ex avvocato testimonia davanti al gran giurì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, ha testimoniato di fronte al gran giurì che sta indagando sui presunti crimini finanziari commessi dall’ex presidente degli Stati Uniti, incluso il pagamento di 130 mila dollari alla pornodiva Stormy Daniels per non far rivelare una relazione extraconiugale. Uno degli avvocati di Cohen ha confermato al portale di informazione “Axios” che la testimonianza continuerà mercoledì 15 marzo. (Was)