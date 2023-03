Usa-Regno Unito: Biden invita Sunak a Washington a giugno, garantiremo sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a San Diego, in California, il primo ministro britannico, Rishi Sunak. I due leader, riferisce una nota, hanno discusso il comune impegno a garantire la sicurezza regionale nel quadro di Aukus, il patto di sicurezza trilaterale che i due Paesi hanno siglato nel 2021 insieme all’Australia. Durante il bilaterale, organizzato a margine della cerimonia per l’annuncio ufficiale di un accordo per fornire sottomarini a propulsione nucleare all’Australia, sono state discusse anche alcune questioni globali come la competizione con la Cina, la stabilità della regione indopacifica. Entrambi hanno ribadito il sostegno a Kiev, nel quadro della guerra con la Russia, e la disponibilità a fornire assistenza continua all’Ucraina in campo umanitario, economico e militare. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli accordi di Belfast e alla necessità di mantenere la pace e la stabilità in Irlanda del Nord. Infine, Biden e Sunak hanno discusso il futuro della cooperazione bilaterale per il contrasto al cambiamento climatico, la transizione energetica, la sjcurezza internazionale e la collaborazione industriale. Biden ha invitato il premier britannico a Washington a giugno per continuare la discussione. (Was)