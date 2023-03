Olimpiadi 2026: Abodi, il lascito delle opere pubbliche migliorerà qualità della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo speriamo nella vittoria della squadra Olimpica e Paralimpica azzurra, ma speriamo nel lascito che riguarda le opere pubbliche che comunque contribuiscono al miglioramento della qualità della vita". Lo ha detto il ministro allo sport Andrea Abodi intervenendo in video collegamento a un evento sui giochi del 2026 a Milano. "È confortante per tutti noi che il 60 per cento apprezzi le Olimpiadi e paralimpiadi, ma penso sia nostra responsabilità capire le ragioni del 40 per cento che ha giudizio non positivo per capire come poterli raggiungere con un'informazione puntuale che consenta a ognuno di farsi un'idea non intermediata", ha concluso. (Rem)