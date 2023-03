© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo di Kiev, Oleksii Reznikov, in vista della prossima riunione del gruppo di contatto per la difesa ucraina, dopodomani. Lo riferisce una nota del Pentagono. Austin ha aggiornato la controparte sull’assistenza Usa all’Ucraina, mentre Reznikov ha descritto gli ultimi sviluppi sul campo di battaglia. (Was)