Galles: un morto dopo esplosione a Swansea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di un uomo è stato estratto dalle macerie dopo un'esplosione a Swansea, nel Galles. Lo ha reso noto la polizia, confermando la presenza di almeno una vittima dopo l'incidente, presumibilmente dovuto a una fuga di gas. Tre persone sono state portate d'urgenza in ospedale dopo l'esplosione, mentre una quarta era stata inizialmente data per dispersa. Due proprietà sono state ampiamente danneggiate e anche le case vicine sono state colpite. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incidente. (Rel)