Usa: Fed avvierà verifiche sul fallimento della Silicon Valley Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve avvierà una revisione in merito al fallimento della Silicon Valley Bank (Svb), la settimana scorsa, per verificare la eventuale presenza di errori sul piano regolamentare o in termini di supervisione. In una nota, la Fed ha precisato che i risultati dell’indagine saranno resi pubblici il prossimo primo maggio. La revisione sarà guidata da Michael Barr, vicepresidente della Fed per la supervisione. Il governatore della banca centrale, Jerome Powell ha affermato in una nota che la vicenda richiesta “verifiche complete e trasparenti da parte della Federal Reserve”. (Was)