Brasile: ministro Finanze, nonostante turbolenza c'è spazio per tagliare tassi interessi (2)

- Il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva da mesi non risparmia critiche alla Banca centrale (Bc) e al presidente, Roberto Campos Neto, a causa della determinazione del regolatore di mantenere il tasso di interesse di riferimento (Selic) a un livello considerato eccessivamente alto, causando un freno alla crescita del Paese. Attualmente il Selic è al 13,75 per cento, mentre l'inflazione in Brasile si attesta al 5,60 per cento su base annua. (Brb)