Brasile: movimentazione portuale calata 2,7 per cento a gennaio 2023

- Il settore portuale brasiliano, che include porti pubblici e privati del Paese, ha movimentato 87,2 milioni di tonnellate di merci nel corso del mese di gennaio 2023, in calo del 2,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando furono movimentate 89,5 milioni di tonnellate. Lo riferisce l'Agenzia nazionale dei trasporti per via navigabile (Antaq), evidenziando che il dato è dovuto principalmente alla contrazione dell'11 per cento nel trasporto di minerale di ferro. (Brb)