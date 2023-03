Finanza: Maire Tecnimont rafforza struttura con finanziamento garantito Sace da 150 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento di euro 150 milioni, assistito per l’80 per cento dell’importo da garanzia concessa da Sace, al fine di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo Maire Tecnimont. Il finanziamento sarà erogato da un pool di primari istituti di credito italiani composto da Banco Bpm, Mps Capital Services e Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate and Investment Banking); quest’ultima, nell’ambito dell’operazione, agirà altresì quale “Sace Agent” e Banca Agente. In linea con le previsioni del decreto legge del 17 maggio 2022, n. 50, il finanziamento sarà principalmente destinato a soddisfare le esigenze finanziarie - tra cui gli investimenti in ricerca e sviluppo - e il capitale circolante della capogruppo Maire e di Tecnimont, principale società operativa del gruppo Maire con sede in Italia. Il nuovo finanziamento avrà una durata complessiva di sie anni, di cui tre di preammortamento, un tasso pari ad Euribor tre mesi più un margine dell’1,7 per cento annuo, a cui si aggiunge il costo della garanzia concessa da Sace, e potrà essere rimborsato in tutto o in parte in ogni momento senza penali. Alessandro Bernini, Amministratore delegato del gruppo Maire, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione che diversifica le nostre fonti di finanziamento, aggiunge flessibilità e contribuirà all’ulteriore ottimizzazione del nostro assetto finanziario in linea con le direttive di sviluppo del business del gruppo”. (Com)