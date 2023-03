Difesa: Biden, sottomarini nucleari all’Australia faranno la differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia per la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare a Canberra “farà la differenza”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, prima di un bilaterale a San Diego con il primo ministro australiano, Anthony Albanese. “Continueremo a lavorare insieme anche sul contrasto al cambiamento climatico, per garantire la stabilità regionale e per aiutare l’Ucraina contro l’invasione russa”, ha detto. (Was)