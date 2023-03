Governo: Meloni, su migranti serio è fermare trafficanti, Vaticano più idoneo per negoziato pace Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio l’Africa deve essere il riferimento italiano ed europeo. Non si può continuare ad avere un approccio "predatorio perché" si parla di "un continente sfruttato" in cui non dobbiamo limitarci a prelevare risorse ma in cui "dobbiamo lasciare strumenti, investimenti e lavoro". Certo "l’Italia non può, da sola, fare quello che l’Ue potrebbe fare in modo più efficace" ma intanto il governo è impegnato per la stabilizzazione del quadro politico in Libia e sul porre l’attenzione sulla crisi del Sahel e del Corno d’Africa. Attenzione che il governo italiano rivolge, inevitabilmente, anche al conflitto in Ucraina. Stimolata anche dalle parole del segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che aveva ribadito come la Santa Sede sia sempre disponibile a collaborare con chi voglia la pace, il presidente Meloni ha voluto ribadire come esista comunque una netta distinzione fra "invasione e pace: oggi c’è un aggredito e un aggressore" e "se non aiutassimo l’aggredito a difendersi non avremmo pace. Avremmo un’invasione che configurerebbe una guerra molto più vicina. E per questo, la cosa più efficace da fare è sostenere chi si sta difendendo perché non passi il principio per cui la forza del più forte valga più della forza del diritto". L’obiettivo è comunque la pace e proprio la Santa Sede "è la più idonea a favorire una soluzione negoziale" e su questo "può contare sul nostro aiuto". (Rin)