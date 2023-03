Difesa: Biden, sottomarini all’Australia non saranno equipaggiati con armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sottomarini che saranno consegnati all’Australia saranno a propulsione nucleare, ma non avranno armi atomiche a bordo. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la cerimonia organizzata oggi a San Diego con i premier di Regno Unito e Australia, Rishi Sunak e Anthony Albanese. “Tutti noi qui presenti siamo assolutamente favorevoli alla non proliferazione nucleare: l’annuncio di oggi andrà a beneficio della pace negli anni a venire, e la nostra partnership dimostra i risultati che la democrazia può portare alla società”, ha detto. (Was)