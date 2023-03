Usa: strage di Halloween, responsabile non sarà condannato a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sayfullo Saipov, il cittadino uzbeko responsabile dell’attentato terroristico avvenuto a New York il 31 ottobre 2017, quando ha guidato il suo furgone su una pista ciclabile, uccidendo otto persone, non sarà condannato a morte. La giuria al processo per l’attentato, noto anche come strage di Halloween, non è riuscita a raggiungere un verdetto unanime: una condizione necessaria per annunciare una pena capitale nello Stato. Una sentenza ufficiale è stata rimandata a data da destinarsi dal giudice Vernon Broderick. (Was)