© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak ha invitato il presidente Usa Joe Biden a recarsi in visita in Irlanda del Nord per il 25mo anniversario degli Accordi del Venerdì santo. L'invito formale è arrivato in occasione dell'incontro tra i due a San Diego, per la cerimonia di lancio del partenariato Aukus con l'Australia. Secondo l'emittente "Sky News", Biden avrebbe lasciato intendere di voler accettare l'invito. (Rel)