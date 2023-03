Credito: Donohoe, nessuna esposizione diretta banche europee a Silicon Valley Bank, sistema in buona salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli shock al sistema bancario possono accadere, ma il sistema europeo è diverso da quello degli Stati Uniti e si trova in buona salute. "I problemi della crisi della Silicon Valley Bank derivano dal suo modello di business specifico, mentre in Europa il quadro è molto diverso. Le nostre banche sono complessivamente in buona forma". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, nel corso della conferenza finale della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Abbiamo rafforzato enormemente le banche europee negli ultimi anni, che rimangono sotto la stretta sorveglianza delle autorità nazionali ed europee, mentre il quadro di Basilea viene applicato a tutte le banche dell'Ue", ha aggiunto. "Non c'è quindi un'esposizione diretta alla Silicon Valley Bank, ma questo ci ricorda che gli shock al sistema bancario possono emergere in qualsiasi momento e quanto sia importante garantire la resilienza del nostro sistema bancario e, naturalmente, continuare a impegnarsi per rafforzare l'unione bancaria. Continuiamo a monitorare con attenzione la situazione", ha concluso Donohoe. (Beb)