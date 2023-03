Ucraina: Casa Bianca, abbiamo incoraggiato Xi a parlare con Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno incoraggiato il presidente cinese, Xi Jinping, a “parlare direttamente” con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, parlando con i giornalisti. “Crediamo che la Cina e il presidente Xi debbano avere chiaro anche il punto di vista di Kiev per quanto riguarda il conflitto, e non solo quello di Mosca”, ha aggiunto, sottolineando che Washington ha invitato le autorità cinesi ad avviare una interlocuzione con l’Ucraina “pubblicamente, e anche privatamente”. (Was)