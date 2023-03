Ramelli: Santanchè, contestazioni saranno tutti i giorni, ce ne faremo una ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci saranno contestazioni tutti i giorni perché la sinistra non ha digerito che dopo dieci anni che non ha mai vinto le elezioni ed è stata al governo di questa nazione", ha perso "in più con una donna presidente del Consiglio". Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè, a margine di un evento a Milano, commentando la contestazione al sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti oggi a Milano per deporre all"'ITIS Molinari un mazzo di fiori sotto la targa di Sergio Ramelli, il giovane di destra ucciso 43 anni fa. "Adesso ovviamente la mattina quando si alzano hanno il mal di pancia. Ce ne faremo una ragione", ha concluso. (Rem)