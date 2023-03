Governo: Meloni, su migranti serio è fermare trafficanti, Vaticano più idoneo per negoziato pace Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anniversario dei dieci anni di Pontificato di Papa Francesco, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è concessa oggi per un intervento in occasione della presentazione del libro di padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, dal titolo "L'atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale". Un volume che ha aperto vari spunti di riflessione, partendo da un presupposto: la crisi come opportunità, politica, sociale. E, in questo senso, non poteva che essere la crisi dei migranti a tenere banco, con il presidente Meloni che ha voluto tornare sulla tragedia di Steccato di Cutro, per sottolineare: "Io e il governo - ha incalzato - siamo stati accusati di cose raccapriccianti ma la mia coscienza è a posto". In tema di migrazioni, infatti, "l’approccio serio è fermare i trafficanti e favorire i flussi legali e dare a chi viene a vivere nella tua comunità gli stessi diritti dei cittadini". Anche perché, questo il ragionamento ribadito oggi, "più persone si mettono nelle mani di cinici trafficanti più c’è il rischio che qualcosa vada storto e non penso che questo sia il modo giusto per affrontare la vicenda migratoria". Forse, ha aggiunto il presidente, "sarebbe più facile mettere la testa sotto la sabbia, lasciare che siano dei mafiosi a decidere chi deve arrivare da noi, lasciare che in Africa continuino a prendere piede i mercenari della Wagner e i fondamentalisti". (segue) (Rin)