Usa: fallimento Svb, autorità tenteranno nuovamente di trovare un acquirente per l’istituto

- Le autorità regolamentari statunitensi vogliono fare un nuovo tentativo per trovare un acquirente per la Silicon Valley Bank (Svb), fallita la settimana scorsa, dopo che non è stato possibile trovare un compratore nel corso del fine settimana. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che la Federal Deposit Insurance Corporation, l’ente federale preposto all’assicurazione dei depositi, avrebbe riferito al Senato Usa di avere “una maggiore flessibilità per la eventuale vendita” dell’istituto, dopo che le autorità regolamentari hanno definito il fallimento di Svb come una minaccia per il sistema finanziario statunitense. Allo stesso modo, il fatto che il rischio associato alla banca sia stato definito “sistemico” consente anche una maggiore flessibilità per “dare garanzie ai depositanti”. (Was)