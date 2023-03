Ue: Lega in prima linea per stop a case green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la votazione favorevole della mozione Molinari per stoppare la direttiva case green della scorsa settimana alla Camera dei deputati, la commissione Politiche dell'Unione europea riprende questa settimana il vasto ciclo di audizioni del 'mondo casa'. Questa settimana saranno auditi AssoEsco e Airu. Quello che ci dà forza e determinazione in questa battaglia contro questa ennesima eurofollia turbo-ambientalista è quanto il sistema paese e il paese reale sia dalla nostra parte, ci chieda di andare avanti e bloccare questa direttiva. Il fatto che settimana dopo settimana la lista degli auditi e di chi vuol essere audito si allunga sempre di più è per noi un segnale positivo e ci fa capire che siamo nel giusto chiedendo a Bruxelles uno stop". Lo dichiarano i deputati della Lega Stefano Candiani e Alessandro Giglio Vigna, capogruppo e presidente della commissione Ue. (Rin)