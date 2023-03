Milano: Circolare Prefettura a Comune, basta registrare atti nascita da coppie omogenitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura di Milano, dopo aver interpellato in materia il ministero dell'interno, ha dato indicazione al Comune di Milano, tramite circolare, di non registrare più atti di nascita recanti l'indicazione di due genitori dello stesso sesso, eccezion fatta per la trascrizione di atto di nascita di quelli nati all'estero da due madri, che ricadono in una casistica differente. Sui bambini nati all'estero da fecondazione eterologa, tuttavia, la circolare specifica che si attende la pronuncia in merito dell'Avvocatura Generale dello Stato (Rem)