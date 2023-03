Migranti: Colucci (M5s), governo incapace di affrontare fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La propaganda ha le gambe cortissime e quella fatta per anni dalla destra sull'immigrazione si sta schiantando di fronte alla realtà, alla complessità del fenomeno e alla loro totale incapacità di governarlo”. Lo ha detto il deputato Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella commissione Affari Costituzionali alla Camera. “Prima Piantedosi che scarica sui migranti la responsabilità dei viaggi della speranza – ha proseguito –, oggi Tajani e Crosetto che trovano un altro colpevole, individuando nella divisione Wagner la causa degli sbarchi quotidiani sulle nostre coste”. “Se questa informazione diffusa dai ministri degli Esteri e della Difesa ha un fondamento – ha aggiunto –, la questione diventa di primaria importanza ma riguarda la nostra sicurezza nazionale in un contesto di guerra e di costante escalation militare, non certo il flusso dei migranti. E in questo caso vogliamo sapere subito quali iniziative intenda prendere il governo Meloni per tutelate il nostro Paese". (Rin)