Ue: Giorgetti, bene la proposta della Commissione su nuova governance economica

- L'Italia sostiene il suggerimento della Commissione di procedere verso una proposta legislativa per una nuova governance economica europea. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, in una nota rilasciata al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "L'auspicio è arrivare entro l'anno alle nuove regole, per dotarsi di principi credibili, realistici e coerenti con l'attuale e complessa situazione post Covid", ha concluso sulla riforma del Patto di stabilità. (Beb)