Iran: Tajani, no a produzione e utilizzo di armi nucleari

- Al termine del suo viaggio in Israele e Palestina, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso preoccupazione nei confronti dell'Iran, che "continua nel tentativo di produrre armi nucleari". "Noi siamo contro le armi nucleari, contro l'utilizzo delle armi nucleari", ha detto Tajani parlando da Gerusalemme. Tajani ha riferito di aver sollecitato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi e di avergli "chiesto di vigilare attentamente, di continuare a lavorare affinché l'Iran fermi la produzione di armi nucleari". Il ministro ha anche condannato "le violenze che vengono perpetrate ai danni della popolazione civile in Iran, delle donne e nei confronti dei giovani che chiedono soltanto libertà e democrazia".(Res)