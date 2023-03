Francia-Cina: fonti stampa, Macron a Pechino dal 4 all'8 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende, il presidente francese, Emmanuel Macron, sarà in Cina dal 4 all'8 aprile. La visita era stata preannunciata dallo stesso presidente lo scorso 25 febbraio a margine della sua visita al Salone dell'Agricoltura di Parigi, dove Macron aveva dichiarato che avrebbe visitato la Cina "all'inizio di aprile" e sostenuto l'importanza di un ruolo mediatore di Pechino nella risoluzione della guerra in corso in Ucraina. "Il fatto che la Cina si stia impegnando negli sforzi di pace è una buona cosa", aveva detto il presidente francese, chiedendo a Pechino "di non fornire armi alla Russia". (Frp)