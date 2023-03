Migranti: Lega, norme non ostacolano salvataggi, stop strumentalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Saper leggere con professionalità i mutamenti della politica, restituendoli con obiettività, rappresenta un significativo risultato di cui Nova può rallegrarsi" Massimiliano Romeo

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premierin Senato

23 luglio 2021

- "L’accordo tecnico-operativo del 2005 firmato dal prefetto Alessandro Pansa (allora direttore centrale dell’Immigrazione e della Polizia di frontiere presso il dipartimento della Pubblica sicurezza) e la direttiva del 2019 firmata dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini in nessun modo intervengono sul tema della ricerca, soccorso e salvataggio in mare in acque internazionali e men che mai in acque italiane, nell’assoluto ed inderogabile rispetto degli obblighi internazionali di salvaguardia della vita umana. Tant’è che dal 2005 nessun governo, anche a guida Pd, ha ritenuto di dover intervenire sulle indicazioni prettamente operative contenute nell’accordo per contrastare il fenomeno della immigrazione irregolare oltre al fatto che centinaia di migliaia di migranti sono stati raccolti in mare da assetti italiani. Con riferimento, poi, ad alcune ricostruzioni giornalistiche, queste non tengono conto della attività di controllo in mare che svolge attualmente Frontex e che al momento della sottoscrizione dell’accordo non era operativa come oggi. Tutte le direttive impartite, anche quella dell’allora ministro Salvini, che vengono richiamate da alcuni organi di informazione e che peraltro non intervengono sul tema del soccorso in mare, richiamano espressamente la necessità prioritaria e inderogabile di salvare vite umane in mare. L’unica cosa 'vergognosa' è dunque la strumentalizzazione della sinistra e dei suoi giornali che compiono ricostruzioni calunniose e prive di ogni fondamento. A Cutro non è stato rilevato nessun allarme da Frontex né dagli occupanti dell’imbarcazione, tra l’altro impossibilitati a chieder di aiuto a causa degli stessi scafisti". Lo affermano i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Rin)