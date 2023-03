Migranti: Tajani, in Egitto per chiedere cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia attende dall'Egitto un "contributo fondamentale" per la risoluzione della crisi libica dall'Egitto. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che domani sarà al Cairo per una seconda volta nel giro due mesi con l'obiettivo di discutere della crisi migratoria. "Sarò in Egitto per insistere sulla necessità che questo Paese dia un contributo determinante per la soluzione della crisi in Libia" ha detto a Gerusalemme parlando ai giornalisti al termine della visita in Israele e Palestina.(Res)