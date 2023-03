Sport: presentate in Campidoglio le 4 maglie del Giro d’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un grande onore ospitare in Campidoglio, la casa di tutti i romani, la presentazione delle Maglie del Giro, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dagli addetti ai lavori. Abbiamo creduto fin dal primo momento nel progetto di portare il grande arrivo nella Capitale e stiamo lavorando ad arricchire questo grande evento sportivo coinvolgendo tutto il tessuto cittadino. Ospitare la tappa finale a Roma è un obiettivo che vogliamo perseguire anche per i prossimi anni con una sinergia virtuosa in cui la Capitale d'Italia e il Giro possano reciprocamente valorizzarsi in un binomio sempre più stretto", ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. "Le Maglie del Giro d'Italia fanno parte della storia del ciclismo e del nostro Paese. Sono riconosciute in tutto il mondo e sono molto ambite da tutti gli atleti. Con tutti i nostri partner - ed in particolare con quelli che metteranno il loro marchio sulle quattro maglie - faremo un bellissimo viaggio attraverso l'Italia con una conclusione prestigiosa e spettacolare come quella di Roma. Sono certo che la Corsa Rosa saprà dare grande visibilità e risalto ai nostri stakeholder anche grazie alle immagini televisive distribuite in 200 paesi nel mondo", ha dichiarato Urbano Cairo, presidente di Rcs Mediagroup. (segue) (Com)