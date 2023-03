Sport: presentate in Campidoglio le 4 maglie del Giro d’Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la presentazione delle Maglie, il Giro d'Italia a Roma entra nel vivo. Per la prima volta l'appuntamento ufficiale si è tenuto a Roma, in Campidoglio, e non come di consuetudine, a Milano. L'arrivo della Carovana Rosa sarà un grande spettacolo di sport e una festa popolare, che coinvolgerà i quartieri con gare ed esibizioni ciclistiche dedicate alle categorie giovanili e una biciclettata in rosa aperta a famiglie e appassionati sullo stesso circuito di gara dei campioni. Il Giro è un grande evento sportivo internazionale, che garantirà significative ricadute economiche e turistiche. Promuovendo un'immagine moderna e accogliente della nostra città agli oltre 800 milioni di telespettatori da tutto il mondo", ha affermato Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del Comune di Roma. "Il Giro d'Italia non è solo un evento sportivo ma è una piattaforma mediatica di livello globale. Le quattro Maglie della corsa, che rappresentano i quattro leader delle classifiche, sono i simboli più riconoscibili e riconosciuti in tutto il mondo. È anche grazie alla presenza dei nostri sponsor su Maglia Rosa, Maglia Azzurra, Maglia Bianca e Maglia Ciclamino, che questi simboli del primato acquisiscono un valore ancora più elevato e identificativo. La narrazione del prossimo Giro d'Italia, e in particolare delle quattro maglie, sarà uno dei punti focali per raccontare al mondo la nostra corsa", ha spiegato Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport: (segue) (Com)