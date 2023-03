Sport: presentate in Campidoglio le 4 maglie del Giro d’Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mia carriera ho avuto la fortuna di essere in testa a tutte e quattro le classifiche che identificano le maglie. Nel 1998, nel Giro vinto da Marco Pantani, mi sono classificato 7° e virtualmente avrei vinto la Maglia Bianca ma in quell'edizione non era prevista quella classifica. Quando indossi una delle maglie distintive anche per un giorno ti senti al centro del mondo, è un traguardo che tutti sognano di raggiungere. Conservo gelosamente tutti questi cimeli e arrivare in fondo alla Corsa Rosa con una di queste maglie, come è successo nel 2005 e 2006 con la Maglia Ciclamino, è una soddisfazione impagabile. L'emozione più grande è stata la tappa di Tropea nel 2005 quando ho vinto la mia prima frazione al Giro d'Italia vestendo la mia prima Maglia Rosa", ha detto Paolo Bettini, campione che ha vestito tutte le maglie del Giro. Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Enel ha dichiarato: "Transizione vuol dire innanzitutto cambiamento, passaggio da una situazione ad un'altra, evoluzione. Proprio per questo il ciclismo è il perfetto paradigma di cosa significhi saper rispondere in maniera dinamica e positiva alle sfide, affrontandole con capacità di innovare; a lavoro come a casa, nel business come nello sport. Per Enel presentare anche quest'anno la Maglia Rosa è insieme motivo di orgoglio e stimolo a proseguire sulla strada intrapresa: come chi, su due ruote, arriva alla meta combinando determinazione e flessibilità, tenacia e leggerezza". (segue) (Com)