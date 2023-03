Sport: presentate in Campidoglio le 4 maglie del Giro d’Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Banca Mediolanum e il Giro d'Italia, il più longevo sodalizio del Giro, un legame infinito con il Gran Premio della Montagna che ci unisce dal 2003. Come diceva mio padre, Ennio Doris, è dalle salite che si vede il vero vincitore del Giro. Così come nella vita quando il passo si fa più lento è il momento di tirar fuori la grinta e vincere. Il rinnovo della sponsorizzazione della Maglia Azzurra, la Maglia degli scalatori, già annunciata qualche giorno fa, conferma la forte sintonia tra ciò che essa rappresenta, ossia la forza del singolo insieme a lavoro di squadra e sinergia, con i valori in cui crede da sempre la Banca", ha detto Sara Doris, vicepresidente Banca Mediolanum e presidente Fondazione Mediolanum. "Come Intimissimi Uomo siamo felici di rinnovare il legame con Giro d'Italia, rapporto che dura da 5 anni. Essere sponsor della Maglia Bianca che verrà consegnata al miglior giovane rappresenta per il Brand un grande orgoglio e ha più di un significato per noi. Siamo infatti un brand giovane, che sta crescendo giorno dopo giorno, scalando numerose nuove vette con l'obiettivo di tagliare traguardi sempre più importanti. E la Maglia Bianca è parte del nostro Dna, è la maglia che ogni giorno i nostri clienti indossano. La Maglia Bianca Intimissimi Uomo", ha aggiunto Matteo Veronesi, Board Member di Calzedonia Group e Brand Leader Intimissimi Uomo. (segue) (Com)