Sport: presentate in Campidoglio le 4 maglie del Giro d’Italia (6)

- Roberto Luongo, direttore generale Agenzia Ice: "La Maglia Ciclamino è la maglia della velocità, della competizione pura. L'obiettivo della campagna Madeinitaly.com, realizzata da Agenzia ICE sotto l'egida del Ministero degli Affari Esteri, è evidenziare la condivisione tra i valori che caratterizzano uno sport sano e competitivo come il ciclismo e lo spirito che ispira le aziende italiane che si proiettano sui mercati esteri. Con il Giro d'Italia l'evento sportivo si lega al territorio e al mondo produttivo, ormai uniti da asset quali tradizione, cultura, unicità, bellezza, passione, sfida e innovazione per generare consapevolezza rispetto al nostro Paese, alle sue potenzialità e al suo reale posizionamento nel mondo". "E' sempre un onore per Castelli poter realizzare il simbolo italiano del ciclismo nel mondo. Siamo felici di poter continuare a vestire i campioni che anche quest'anno indosseranno le varie maglie di leader. Presentarle a Roma in una cornice così particolare, da azienda italiana, ha un valore ancora più speciale", ha dichiarato Alessio Cremonese, amministratore delegato di Mvc Group. (segue) (Com)