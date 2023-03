Sport: presentate in Campidoglio le 4 maglie del Giro d’Italia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine Silvana Pezzoli, vice presidente e direttore commerciale Sitip:"Vestire con i nostri tessuti i vincitori del Giro D'Italia degli ultimi dieci anni è stato, ed è tuttora, motivo di grande orgoglio: un sogno che diventa realtà ogni mese di maggio. La Maglia Rosa, simbolo di una delle gare più prestigiose del ciclismo internazionale, è testimone del costante lavoro di ricerca e sviluppo della nostra azienda, con l'obiettivo di migliorare le performance delle decine di tessuti che produciamo per l'abbigliamento sportivo e urbanwear. Ma non è tutto, perché dal 2020, alla prestazione si è affiancata la sostenibilità. I tre tessuti Sitip usati per confezionare la Maglia Rosa, infatti, provengono da filati riciclati, in linea con il sempre maggiore impegno dell'azienda verso una crescita che abbia il minor impatto possibile con l'ambiente, e lo abbiamo dimostrato con il Bilancio di Sostenibilità redatto nel 2022. La sfida nei mercati internazionali in cui operiamo ci impone di impegnarci nello sviluppo di tessuti che siano allo stesso tempo performanti ed eco-friendly. Infine, vorrei sottolineare come il decimo anniversario coincida con l'arrivo di tappa a Bergamo: sarà l'occasione per allestire un'area hospitality esclusiva dove accompagneremo i nostri ospiti nella storia di queste ultime dieci maglie rosa". (Com)